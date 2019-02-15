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ТЭК 15.02.2019 15:05

Газпром начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока - уже с 1 декабря 2019 года

"Газпром" планирует начать поставки газа в Китай по "западному маршруту" с 1 декабря 2019 года, раньше намеченного срока, говорится в сообщении компании.

Этот вопрос обсуждался во время рабочего визита главы "Газпрома" Алексея Миллера в Китай и переговоров с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем.

Отдельное внимание на встрече стороны уделили проектам поставок российского газа в Китай с Дальнего Востока и по "западному" маршруту.

"Строительство газопровода "Сила Сибири" идет с опережением графика, "Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока - уже с 1 декабря 2019 года",- цитируются в сообщении слова А.Миллера. Ранее планировалось, что поставки начнутся с 20 декабря 2019 г.

По итогам 2018 года Китай впервые стал крупнейшим импортером газа в мире. Объем импорта составил 125,7 млрд куб. м, что на 31% (30,3 млрд куб. м) больше, чем в 2017 году. При этом наибольший прирост пришелся на сжиженный природный газ (СПГ), так как у КНР в настоящее время отсутствует возможность полностью удовлетворять растущее потребление газа за счет существующих трубопроводов.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ГАЗПРОМ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]