"Газпром" планирует начать поставки газа в Китай по "западному маршруту" с 1 декабря 2019 года, раньше намеченного срока, говорится в сообщении компании.
Этот вопрос обсуждался во время рабочего визита главы "Газпрома" Алексея Миллера в Китай и переговоров с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем.
Отдельное внимание на встрече стороны уделили проектам поставок российского газа в Китай с Дальнего Востока и по "западному" маршруту.
"Строительство газопровода "Сила Сибири" идет с опережением графика, "Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока - уже с 1 декабря 2019 года",- цитируются в сообщении слова А.Миллера. Ранее планировалось, что поставки начнутся с 20 декабря 2019 г.
По итогам 2018 года Китай впервые стал крупнейшим импортером газа в мире. Объем импорта составил 125,7 млрд куб. м, что на 31% (30,3 млрд куб. м) больше, чем в 2017 году. При этом наибольший прирост пришелся на сжиженный природный газ (СПГ), так как у КНР в настоящее время отсутствует возможность полностью удовлетворять растущее потребление газа за счет существующих трубопроводов.
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