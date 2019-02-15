США, России и НАТО необходимо начать восстанавливать доверие для безопасности Евро-Атлантического региона - заявление

США, России и НАТО в условиях непростой обстановки в Евро-Атлантическом регионе следует предпринимать меры по повышению уровня доверия между сторонами, говорится в заявлении Группы лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (EASLG).
"Вызов США, НАТО и России понятен, а ответ нагляден: страны должны начать процесс восстановления доверия так, чтобы снова стало возможным уделять внимание серьезным вызовам в сфере безопасности в Евро-Атлантическом регионе - так, как это делалось во времена "холодной войны", и как должно делаться сегодня", - говорится в заявлении группы с участием главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.
"Сегодня и США, и НАТО, и Россия продолжают существенным образом ограничивать диалог по управлению в кризисных ситуациях в Евро-Атлантическом регионе, лишая себя важного средства по предотвращению перерастания инцидента в невообразимую катастрофу. Нехватка эффективного и надежного диалога в кризисных ситуациях и соответствующих средств усиливает недоверие и подрывает прогресс в более широких вопросах, включая выполнение минских договоренностей, Украину и партнерство США и НАТО с Россией", - поясняется в заявлении.
В частности, в нем отмечается, что с 2014 года Совет НАТО-Россия собирался всего 11 раз, а "взаимодействие ниже уровня послов в НАТО было блокировано". В то же время авторы заявления уверены, что восстановление доверия, начиная с активизации диалога по управлению в кризисных ситуациях, можно начать как раз в формате Совета НАТО-Россия.
Кроме того, в заявлении содержится призыв задействовать "горячую линию" между Верховным главнокомандованием ОВС НАТО в Европе и Генштабом ВС РФ, "особенно на начальных этапах кризиса".
В заявлении также говорится, что в нынешних условиях риск эскалации ситуации возрос из-за "новых гибридных угроз", включая киберугрозы.
Кроме них, авторы перечисляют следующие факторы, способствующие нарастанию вызовов для многосторонних методов решения проблем, потере веры в сотрудничество и нежеланию оказывать влияние на своих лидеров для смены политического курса: нестабильность в большей части Евро-Атлантического региона, включая конфликты на Украине и в Сирии, миграция, Brexit, новые технологии и поколение новых лидеров.
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