Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным проблему компенсации потерь Минска после налогового маневра в РФ

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проблему компенсации потерь Минска после налогового маневра в РФ не обсуждали, но договорились серьезно проанализировать все аспекты союзного договора.
"Как-будто это важнейшая проблема в отношениях Белоруссии и России. Она действительно существует, но я вам исключительно искренне и честно говорю: мы, по-моему, даже это слово не промолвили эти три дня", - заявил А.Лукашенко журналистам.
Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, удалось ли по итогам трехдневных переговоров в Сочи достигнуть компромисса о проблеме компенсации Белоруссии после налогового маневра в России.
В свою очередь президент РФ заявил, что в ходе переговоров поднималась тема союзного договора России и Белоруссии.
"Полностью присоединяюсь к тому, что было сказано Александром Григорьевичем, и хочу только напомнить: в декабре этого года исполняется 20 лет союзному договору. И мы договорились с президентом Белоруссии, что мы проанализируем, сверим часы по этой интеграционной повестке", - сказал В.Путин.
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