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СНГ 15.02.2019 15:22

Лукашенко: у нас нет проблем с суверенитетом

Белоруссия и Россия готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Для меня независимость - это понятие относительное, (но) никто никогда, ни одно государство - примером тому Китай является - никогда не разговаривает о суверенитете. Поэтому нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства", - сказал А. Лукашенко журналистам по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

А.Лукашенко продолжил: "Дело здесь не в суверенитете. И я думаю, что мой коллега и мой друг со мной согласится, мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, на сколько вы готовы. Мы завтра может объединиться - у нас проблема нет. Но готовы ли вы - россияне и белорусы - на это? Вопрос".

"Поэтому тогда надо адресовать вопрос к себе - на сколько вы готовы, на столько мы будем выполнять вашу волю. Если не готовы, какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то. Ну а теперь более мы, и нам это и не нужно. Поэтому готовьтесь вы - я имею в виду народы России и Белоруссии - в своем сознании, в своем поведении. Цели ставьте перед собой. А мы будем из реализовывать. Мы ваши слуги", - заключил белорусский лидер.

В.Путин продолжил: "Суверенитет и независимость - это близкие понятия. Полностью независимых государств в мире просто не существует. Современный мир - это мир взаимозависимости". Он привел в качестве примера интеграцию стран Европы.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]