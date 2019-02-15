Лукашенко: у нас нет проблем с суверенитетом

Белоруссия и Россия готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Для меня независимость - это понятие относительное, (но) никто никогда, ни одно государство - примером тому Китай является - никогда не разговаривает о суверенитете. Поэтому нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства", - сказал А. Лукашенко журналистам по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
А.Лукашенко продолжил: "Дело здесь не в суверенитете. И я думаю, что мой коллега и мой друг со мной согласится, мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, на сколько вы готовы. Мы завтра может объединиться - у нас проблема нет. Но готовы ли вы - россияне и белорусы - на это? Вопрос".
"Поэтому тогда надо адресовать вопрос к себе - на сколько вы готовы, на столько мы будем выполнять вашу волю. Если не готовы, какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то. Ну а теперь более мы, и нам это и не нужно. Поэтому готовьтесь вы - я имею в виду народы России и Белоруссии - в своем сознании, в своем поведении. Цели ставьте перед собой. А мы будем из реализовывать. Мы ваши слуги", - заключил белорусский лидер.
В.Путин продолжил: "Суверенитет и независимость - это близкие понятия. Полностью независимых государств в мире просто не существует. Современный мир - это мир взаимозависимости". Он привел в качестве примера интеграцию стран Европы.
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