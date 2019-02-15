Путин: ни одна из стран ЕС не хочет у себя американских ракет средней дальности

Ни одна из европейских стран не заинтересована в размещении американских ракет средней дальности на свой территории, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

"Что, думаете кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет. Но сидят, помалкивают. Где их суверенитет? Но видимо они считают, что в конечном итоге, генеральном, оно заинтересованы в такой организации в такой организации, в которую они вложили часть своего суверенитета" - сказал он.