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СНГ 15.02.2019 15:25

Путин: ни одна из стран ЕС не хочет у себя американских ракет средней дальности

Ни одна из европейских стран не заинтересована в размещении американских ракет средней дальности на свой территории, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

"Что, думаете кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет. Но сидят, помалкивают. Где их суверенитет? Но видимо они считают, что в конечном итоге, генеральном, оно заинтересованы в такой организации в такой организации, в которую они вложили часть своего суверенитета" - сказал он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]