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ТЭК 15.02.2019 15:43

Нефть завершает неделю в плюсе, цена Brent поднялась до $64,95 за баррель

Нефть эталонных марок дорожает на торгах в пятницу и завершает неделю в плюсе, поскольку сокращения добычи ОПЕК+ сгладили негативное впечатление от ослабления роста мировой экономики.

Brent в ходе торгов обновила максимум с ноября. С начала недели Brent подорожала более чем на 4%, WTI - на 3%.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 увеличилась на $0,38 (0,59%) - до $64,95 за баррель. Ранее в ходе торгов контракт впервые с ноября поднимался выше $65 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,28 (0,51%) - до $55,07 за баррель.

США и Китая не достигли нового соглашения о торговле по итогам переговоров в Пекине, но зафиксировали определенный прогресс и решили продолжить обсуждение спорных моментов на следующей неделе в Вашингтоне.

По данным The Wall Street Journal, стороны собираются подписать соглашение самого общего характера в форме протокола о намерениях. Потом этот документ ляжет в основу торговой сделки, которую будут обсуждать при личной встрече президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Россия в первую половину февраля сократила добычу нефти по сравнению с январем на 40 тыс. баррелей в сутки - до 1,547 млн тонн в сутки, или 11,34 млн б/с (при пересчете на коэффициент 7,33), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

Сокращение добычи выполняется в рамках обязательств по сделке ОПЕК+, согласно которым Россия в течение нескольких месяцев должна снизить производство нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. б/с - до 11,172 млн б/с. В октябре 2018 года добыча составляла 11,4 млн б/с. Таким образом, к середине февраля Россия сократила производство относительно октября 2018 года на 60 тыс. б/с.

России пришлось снижать добычу с рекордного уровня в 11,5 млн баррелей в сутки, которые были достигнуты в декабре прошлого года. В январе страна снизила производство нефти по сравнению с декабрем на 60 тыс. б/с, а по сравнению с целевым показателем октября 2018г - на 20 тыс. б/с.

В феврале, по словам главы Минэнерго Александр Новака, добыча должна упасть еще на 90-100 тыс. б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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