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СНГ 15.02.2019 19:04

Тимошенко предложила генпрокурору Украины уйти в отпуск и не вмешиваться в предвыборную кампанию

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко утверждает, что генеральная прокуратура "штампует" против нее дела как против главного конкурента действующего главы государства на выборах 31 марта.

"Луценко поручил САП проверить заявление о "вероятном преступлении" Тимошенко. Кто не в курсе - речь идет об американских лоббистах, которые якобы работали в мою пользу. События почти годичной давности! Весной прошлого года я узнала, что кто-то в США нанял лоббистов для помощи Украине и мне. 10 апреля 2018 года я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без моего ведома. Жаль, что генеральный прокурор не может сделать элементарный поиск в Google, прежде чем громко заявлять о "преступлениях"", - цитирует слова Ю.Тимошенко пресс-служба партии в пятницу.

Она заявила, что новая власть применяет против нее технологии, отработанные еще во времена бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"Я бы все-таки рекомендовала Юрию Витальевичу (генеральному прокурору Юрию Луценко - ИФ) прислушаться к нашему дружескому совету и уйти в отпуск на время избирательной кампании. А то как-то неудобно получается - он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича (президента Украины Петра Порошенко - ИФ) на его выдвижении, а затем одно за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов", - сказала Ю.Тимошенко, призвав "проигрывать достойно".

Ранее в этот день Генпрокуратура Украины сообщила, что направила Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявление о совершении уголовных преступлений лидером партии ВО "Батькивщина" Ю.Тимошенко для надлежащего рассмотрения и принятия решения.

По информации Генпрокуратуры, 14 февраля 2019 года на имя Ю.Луценко поступило заявление о совершении Ю.Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ТИМОШЕНКО, ГЕНПРОКУРАТУРА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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