В Азербайджане создана комиссия по инвентаризации пестицидов, биопрепаратов и посуды

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана сообщило о создании комиссии по инвентаризации с целью выявления на местах непригодных к использованию, просроченных и запрещенных к употреблению пестицидов, биологических препаратов, их соединений и посуды.

«Комиссия по инвентаризации создана с участием представителей Агентства пищевой безопасности, министерства сельского хозяйства, министерств экологии и природных ресурсов, здравоохранения, по чрезвычайным происшествиям и других соответствующих структур», - сообщает пресс-служба АПБ.

В связи с этим АПБ обратилось к предпринимателям с просьбой недопущения производства, хранения, продажи и применения непригодных к использованию, просроченных и запрещенных к употреблению пестицидов, биологических препаратов, их соединений и посуды.

«Предприниматели должны информировать АПБ о фактах наличия таких пестицидов, биологических препаратов, их соединений и посуды. В противном случае к ним будут применены меры, предусмотренные законодательством», - сообщает АПБ.

Р.Бабаев