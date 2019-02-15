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Бизнес и законодательство 15.02.2019 15:52

В Азербайджане создана комиссия по инвентаризации пестицидов, биопрепаратов и посуды

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана сообщило о создании комиссии по инвентаризации с целью выявления на местах непригодных к использованию, просроченных и запрещенных к употреблению пестицидов, биологических препаратов, их соединений и посуды.

«Комиссия по инвентаризации создана с участием представителей Агентства пищевой безопасности, министерства сельского хозяйства, министерств экологии и природных ресурсов, здравоохранения, по чрезвычайным происшествиям и других соответствующих структур», - сообщает пресс-служба АПБ.

В связи с этим АПБ обратилось к предпринимателям с просьбой недопущения производства, хранения, продажи и применения непригодных к использованию, просроченных и запрещенных к употреблению пестицидов, биологических препаратов, их соединений и посуды.

«Предприниматели должны информировать АПБ о фактах наличия таких пестицидов, биологических препаратов, их соединений и посуды. В противном случае к ним будут применены меры, предусмотренные законодательством», - сообщает АПБ.

Р.Бабаев

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Тэги: АПБ, БИОПРЕПАРАТЫ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]