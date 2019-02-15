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Могерини и Помпео обсуждали Украину, Венесуэлу, Сирию

Атмосфера переговоров главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и госсекретаря США Майка Помпео была сердечной и эффективной, заявил высокопоставленный чиновник ЕС после состоявшейся в Брюсселе встречи руководителей внешнеполитических ведомств Евросоюза и Соединенных Штатов.

"Было затронуто большое количество вопросов в течение немногим более часа", - сказал собеседник СМИ журналистам в пятницу на условиях анонимности в ответ на просьбу прокомментировать содержание этих переговоров.

Он, в частности, заявил о своем убеждении, что "во время дискуссии между Майком Помпео и госпожой Федерикой Могерини вопрос об ограничительных мерах (в отношении РФ - ИФ) поднимался как прямое следствие инцидента близ Керченского пролива".

Речь также шла о Венесуэле и совещании Международной контактной группы по этой стране.

Кроме того, они говорили о мирном процессе в Афганистане, и перспективе политического переходного периода в Сирии. Состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и о будущем саммите США-КНДР, продолжил источник.

Говорилось о Западных Балканах. "Они приветствовали преспанское соглашение (об изменении названия Македонии - ИФ), но вызовы в регионе еще остаются", - отметил функционер ЕС.

Позднее в тот же день на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель Ф.Могерини, отвечая на вопрос, дала пояснение по иранской теме: "Я думаю, что в контексте Сирии и особенно Афганистана упоминался и Иран. Но позиция ЕС по Ирану, в частности, по ядерному соглашению ясна, и она не менялась".

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Тэги: ЕС, США, ОБСУЖДЕНИЕ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]