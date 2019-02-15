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Регион 15.02.2019 19:35

Зурабишвили и Меркель на следующей неделе обсудят отношения Грузии с Евросоюзом и ситуацию в Закавказье

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе визита в Германию 20-21 февраля встретится с канцлером Ангелой Меркель, сообщили в пятницу журналистам в администрации грузинского президента.

С.Зарабишвили отправится в ФРГ из Франции, которую она посетит 17-19 февраля.

Во Франции президент Грузии проведет переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

По информации пресс-службы правительства Германии, встреча С.Зурабишвили и А.Меркель запланирована на 20 февраля.

Сообщается, что в ходе встречи будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в Закавказье и сотрудничество Грузии с Евросоюзом.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕРМАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]