Зурабишвили и Меркель на следующей неделе обсудят отношения Грузии с Евросоюзом и ситуацию в Закавказье

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе визита в Германию 20-21 февраля встретится с канцлером Ангелой Меркель, сообщили в пятницу журналистам в администрации грузинского президента.

С.Зарабишвили отправится в ФРГ из Франции, которую она посетит 17-19 февраля.

Во Франции президент Грузии проведет переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

По информации пресс-службы правительства Германии, встреча С.Зурабишвили и А.Меркель запланирована на 20 февраля.

Сообщается, что в ходе встречи будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в Закавказье и сотрудничество Грузии с Евросоюзом.