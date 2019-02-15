Зурабишвили и Меркель на следующей неделе обсудят отношения Грузии с Евросоюзом и ситуацию в Закавказье

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе визита в Германию 20-21 февраля встретится с канцлером Ангелой Меркель, сообщили в пятницу журналистам в администрации грузинского президента.
С.Зарабишвили отправится в ФРГ из Франции, которую она посетит 17-19 февраля.
Во Франции президент Грузии проведет переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
По информации пресс-службы правительства Германии, встреча С.Зурабишвили и А.Меркель запланирована на 20 февраля.
Сообщается, что в ходе встречи будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в Закавказье и сотрудничество Грузии с Евросоюзом.
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