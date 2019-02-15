Си Цзиньпин заявил о важных успехах в торговых переговорах с США

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу по итогам очередного раунда переговоров США и Китая по торговле заявил, что сторонам удалось добиться существенного прогресса в разрешении торговых разногласий, пишет агентство Bloomberg.
"В ходе очередного раунда переговоров сторонам удалось добиться важного прогресса ", - сказал он.
Он отметил, что "на следующей неделе стороны снова встретятся, на этот раз в Вашингтоне".
"Я надеюсь, что вы (участники переговоров - ИФ) будете продолжать в том же духе и добьетесь взаимовыгодного и беспроигрышного соглашения", - добавил Си Цзиньпин.
Также председатель КНР сказал, что очень ценит успешные взаимоотношения с президентом США Дональдом Трампом и надеется поддерживать связь с американским лидером по разным вопросам.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин также позитивно отзывался о последнем раунде переговоров по разрешению торговых споров между Вашингтоном и Пекином, назвав "крайне продуктивной" встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.
"Мы чувствуем, что нам удалось сдвинуться с места по очень, очень важным и сложным вопросам", - отметил в свою очередь торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который также участвовал в переговорах.
Летом 2018 года США ввели в действие пошлины на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год по ставке 25%, Пекин принял ответные меры в том же объеме.
С 24 сентября США установили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала 2019 года.
На встрече лидеров США и КНР в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают повышение пошлин на китайские товары.
В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение, и если этого не произойдет до 1 марта, то будут применены 25-процентные пошлины. Вашингтон позднее уточнил, что повышенные пошлины вступят в силу сразу после полуночи в ночь с 1 на 2 марта.
На этой неделе СМИ сообщали о том, что президент США Д.Трамп рассматривает возможность отложить повышение пошлинных тарифов еще на 60 дней, в то время как китайская сторона просила продлить срок заморозки на 90 дней.
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