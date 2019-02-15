Подозреваемый в похищении 13 комбайнов россиянин экстрадирован из Сербии

Сербия экстрадировала аудитора-россиянина, который обвиняется в расхищении имущества ставропольского сельхозпредприятия, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России.
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Сербии экстрадировали в Россию гражданина РФ Александра Шмидта. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество) Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.
Как полагает следствие, в период 2009-2010 гг. А.Шмидт, будучи аудитором, стал конкурсным управляющим ФГУП "Племенной завод "Большевик", которое было признано банкротом. В отношении предприятия была введена процедура конкурсного производства.
"Используя свое служебное положение, Шмидт в составе организованной группы с сообщниками похитил путем обмана 13 комбайнов, числящихся на балансе племенного завода и принадлежащих РФ. Тем самым был причинен ущерб государству на сумму более 32 млн рублей", - отметили в надзорном ведомстве.
Поскольку А.Шмидт скрылся от правоохранительных органов, в отношении его судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он был объявлен в международный розыск.
В декабре 2018 года его задержали на территории Сербии, после чего Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола А.Шмидт доставлен в Москву.
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