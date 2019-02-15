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СНГ 15.02.2019 16:09

Подозреваемый в похищении 13 комбайнов россиянин экстрадирован из Сербии

Сербия экстрадировала аудитора-россиянина, который обвиняется в расхищении имущества ставропольского сельхозпредприятия, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Сербии экстрадировали в Россию гражданина РФ Александра Шмидта. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество) Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, в период 2009-2010 гг. А.Шмидт, будучи аудитором, стал конкурсным управляющим ФГУП "Племенной завод "Большевик", которое было признано банкротом. В отношении предприятия была введена процедура конкурсного производства.

"Используя свое служебное положение, Шмидт в составе организованной группы с сообщниками похитил путем обмана 13 комбайнов, числящихся на балансе племенного завода и принадлежащих РФ. Тем самым был причинен ущерб государству на сумму более 32 млн рублей", - отметили в надзорном ведомстве.

Поскольку А.Шмидт скрылся от правоохранительных органов, в отношении его судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он был объявлен в международный розыск.

В декабре 2018 года его задержали на территории Сербии, после чего Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола А.Шмидт доставлен в Москву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СЕРБИЯ, ХИЩЕНИЯ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]