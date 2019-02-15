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Дальнее зарубежье 15.02.2019 22:25

Британский министр по делам Brexit и глава лейбористов отправятся на следующей неделе в Брюссель на переговоры

Британский министр по делам Brexit Стивен Баркли и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин отправятся на следующей неделе в Брюссель, чтобы встретиться с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье.

"Двери господина Барнье всегда открыты", - приводят западные СМИ слова представителя ЕС.

Он подтвердил, что С.Баркли посетит Брюссель в понедельник 18 февраля, а Дж.Корбин - в четверг 21 февраля.

СМИ отмечают, что приезд премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Брюссель также ожидается на следующей неделе. Однако представитель ЕС не подтвердил эту информацию.

Накануне члены палаты общин британского парламента не поддержали инициативу, призывающую правительство Великобритании договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]