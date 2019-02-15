Британский министр по делам Brexit и глава лейбористов отправятся на следующей неделе в Брюссель на переговоры

Британский министр по делам Brexit Стивен Баркли и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин отправятся на следующей неделе в Брюссель, чтобы встретиться с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье.

"Двери господина Барнье всегда открыты", - приводят западные СМИ слова представителя ЕС.

Он подтвердил, что С.Баркли посетит Брюссель в понедельник 18 февраля, а Дж.Корбин - в четверг 21 февраля.

СМИ отмечают, что приезд премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Брюссель также ожидается на следующей неделе. Однако представитель ЕС не подтвердил эту информацию.

Накануне члены палаты общин британского парламента не поддержали инициативу, призывающую правительство Великобритании договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.