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15.02.2019 16:32

ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Товузском районе.

Автодорога Говлар-Эюблы-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агачгала-Гочдяря-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала соединяет 16 населенных пункта с населением 51 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГА, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]