ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Товузском районе.

Автодорога Говлар-Эюблы-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агачгала-Гочдяря-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала соединяет 16 населенных пункта с населением 51 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

А.Азизов