Суд в Киргизии отказал в досрочном освобождении экс-главе ГКНБ Суталинову по состоянию здоровья

Суд в Киргизии отказал в досрочном освобождении бывшему главе Госкомитета национальной безопасности страны Мурату Суталинову, который был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели более 80 человек во время апрельских событий 2010 года, когда в республике был свергнут режим президента Курманбека Бакиева.
"Ленинский районный суд Бишкека, рассмотрев дело о досрочном освобождении М.Суталинова, принял решение не освобождать заключенного в связи с состоянием здоровья", - сказал представитель суда "Интерфаксу" в пятницу.
Ранее адвокат М.Суталинова обратился в суд с ходатайством о досрочном освобождении в связи с состоянием бывшего главы ГКНБ Киргизии, у которого диагностировали рак почки четвертой степени.
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