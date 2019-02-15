Суд в Киргизии отказал в досрочном освобождении экс-главе ГКНБ Суталинову по состоянию здоровья

Суд в Киргизии отказал в досрочном освобождении бывшему главе Госкомитета национальной безопасности страны Мурату Суталинову, который был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели более 80 человек во время апрельских событий 2010 года, когда в республике был свергнут режим президента Курманбека Бакиева.

"Ленинский районный суд Бишкека, рассмотрев дело о досрочном освобождении М.Суталинова, принял решение не освобождать заключенного в связи с состоянием здоровья", - сказал представитель суда "Интерфаксу" в пятницу.

Ранее адвокат М.Суталинова обратился в суд с ходатайством о досрочном освобождении в связи с состоянием бывшего главы ГКНБ Киргизии, у которого диагностировали рак почки четвертой степени.