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СНГ 15.02.2019 20:16

Суд в Киргизии отказал в досрочном освобождении экс-главе ГКНБ Суталинову по состоянию здоровья

Суд в Киргизии отказал в досрочном освобождении бывшему главе Госкомитета национальной безопасности страны Мурату Суталинову, который был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели более 80 человек во время апрельских событий 2010 года, когда в республике был свергнут режим президента Курманбека Бакиева.

"Ленинский районный суд Бишкека, рассмотрев дело о досрочном освобождении М.Суталинова, принял решение не освобождать заключенного в связи с состоянием здоровья", - сказал представитель суда "Интерфаксу" в пятницу.

Ранее адвокат М.Суталинова обратился в суд с ходатайством о досрочном освобождении в связи с состоянием бывшего главы ГКНБ Киргизии, у которого диагностировали рак почки четвертой степени.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СПЕЦСЛУЖБА, ЭКС/ГЛАВА, УДО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]