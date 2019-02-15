Президент Алиев утвердил новый состав Госкомиссии по предупреждению птичьего гриппа в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обновил состав Государственной комиссии по предупреждению «Птичьего гриппа» и координированию совместной деятельности всех структур в данной области, сообщает сайт главы государства.
В соответствии с распоряжением, опубликованным в пятницу на сайте главы государства, председателем госкомиссии является первый вице-премьер Азербайджана.
В состав комиссии включены: завотделы - помощники президента Азербайджана по аграрно-политическим и территориально-организационным вопросам, министры сельского хозяйства, экономики, экологии и природных ресурсов, финансов, по чрезвычайным положениям, здравоохранения, внутренних дел, председатели Государственного таможенного комитета, Государственной пограничной службы, Агентства пищевой безопасности, заместители министров иностранных дел и здравоохранения, директор Агентства аграрных услуг при Минсельхозе.
Р.Бабаев
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