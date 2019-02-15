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СНГ 15.02.2019 16:38

Число изъятий и ограничений в ЕАЭС не снижается, заявляют в Минске

В министерстве экономики Белоруссии недовольны работой Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отмечая, что число изъятий и ограничений не сокращается, системные проблемы не решаются.

"За годы существования в Евразийском экономическом союзе общее число барьеров и изъятий не снижается", - заявил глава ведомства Дмитрий Крутой на итоговой коллегии Минэкономики в пятницу в Минске.

Он подчеркнул, что "это ключевой негатив союза, и проблема, на самом деле, всех стран-участников, а не только Беларуси, как многие коллеги в последнее время пытаются представить".

Согласно материалам Минэкономики, по состоянию на 1 января 2019 года, согласованный перечень содержит 17 изъятий, 38 ограничений и 16 барьеров.

Кроме того, по словам Д.Крутого, в ЕАЭС все больше сил тратится на переговоры о либерализации отношений с третьими странами путем создания зон свободной торговли. "При этом не можем разобраться с системными проблемами на внутреннем рынке ЕАЭС", - сказал министр.

Он также констатировал, что на уровне комиссий ЕАЭС стало инициироваться много предложений, потенциально влияющих на условия работы бизнеса и экспортеров. "Через ЕЭК, как наднациональный орган, внедряются все новые механизмы с контролем и фискальным уклоном. Цель вроде бы хорошая - борьба за чистоту рынка, прозрачность. При этом предложения по полноценной оценке регулирующего воздействия игнорируются", - отметил глава Минэкономики.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, БАРЬЕРЫ, ИЗЪЯТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]