Число изъятий и ограничений в ЕАЭС не снижается, заявляют в Минске

В министерстве экономики Белоруссии недовольны работой Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отмечая, что число изъятий и ограничений не сокращается, системные проблемы не решаются.

"За годы существования в Евразийском экономическом союзе общее число барьеров и изъятий не снижается", - заявил глава ведомства Дмитрий Крутой на итоговой коллегии Минэкономики в пятницу в Минске.

Он подчеркнул, что "это ключевой негатив союза, и проблема, на самом деле, всех стран-участников, а не только Беларуси, как многие коллеги в последнее время пытаются представить".

Согласно материалам Минэкономики, по состоянию на 1 января 2019 года, согласованный перечень содержит 17 изъятий, 38 ограничений и 16 барьеров.

Кроме того, по словам Д.Крутого, в ЕАЭС все больше сил тратится на переговоры о либерализации отношений с третьими странами путем создания зон свободной торговли. "При этом не можем разобраться с системными проблемами на внутреннем рынке ЕАЭС", - сказал министр.

Он также констатировал, что на уровне комиссий ЕАЭС стало инициироваться много предложений, потенциально влияющих на условия работы бизнеса и экспортеров. "Через ЕЭК, как наднациональный орган, внедряются все новые механизмы с контролем и фискальным уклоном. Цель вроде бы хорошая - борьба за чистоту рынка, прозрачность. При этом предложения по полноценной оценке регулирующего воздействия игнорируются", - отметил глава Минэкономики.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.