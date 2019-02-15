Президент Алиев выделил 30 млн манатов на улучшение мелиорации зимних пастбищ в Сабирабадском и Сальянском районах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» из госбюджета 30 млн манатов на продолжение мелиоративных работ на зимних пастбищах в Сабирабадском и Сальянском районах.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства в пятницу, средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

А.Азизов