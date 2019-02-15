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АПК 15.02.2019 16:43

Президент Алиев выделил 30 млн манатов на улучшение мелиорации зимних пастбищ в Сабирабадском и Сальянском районах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» из госбюджета 30 млн манатов на продолжение мелиоративных работ на зимних пастбищах в Сабирабадском и Сальянском районах.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства в пятницу, средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

А.Азизов

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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, СРЕДСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]