Президент Алиев утвердил новый состав комиссии в связи с созданием в Азербайджане комплекса GPC

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав комиссии в связи с созданием в стране нового нефтегазового и нефтехимического комплекса.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятнице на сайте главы государства.

Председателем комиссии назначен первый вице-премьер правительства.

В состав комиссии, которая включает 8 человек, вошли: заведующий отделом -помощник президента по экономическим вопросам, министры финансов, экономики, энергетики, эклоги и природных ресурсов, глава Государственного таможенного комитета, президент компании SOCAR и глава Исполнительной власти Баку.

Кроме того, И.Алиев утвердил новый состав комиссии по регулированию вопросов, связанных с жилыми домами и прочими строениями, возведенными на земельных участках, находящихся в зоне магистральных нефтепроводов, электрических сетей высокого напряжения, объектов транспортной инфраструктуры и в зоне охраны воды, а также на земельных участках хозяйствующих субъектов, находящихся в пользовании для разработки месторождении.

Председателем комиссии также является первый вице-премьер правительства.

В состав комиссии, включающей 14 человек, вошли представители Администрации президента Азербайджана, министры внутренних дел, транспорта, связи и высоких технологий, юстиции, экологии и природных ресурсов, Госкомитета по имущественным вопросам, глава Исполнительной власти Баку, президент компании SOCAR, главы ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азерсу».

Как сообщалось, SOCAR планирует построить новый газоперерабатывающий и полимерный комплекс в Баку. Для строительства комплекса выбран участок площадью 305 га вблизи поселка Сангачалы, из которых под строительство будет отведено 250 га.

Основным сырьем для будущего предприятия будет газ. Конечными продуктами деятельности нового комплекса станут: 9,1 млрд кубометров газа в год, 130 тыс. пропилена в год, 42 тыс. тонн бензола в год, 25 тыс. бензина в год и 600 тыс. тонн в год полиэтилена низкой и высокой плотности.

Кроме того, полученные 32 тыс. тонн бутилена-1 и 21 тыс. тонн гексена-1 будут использованы для внутренних потребностей комплекса.

Для создания нового предприятия компания планирует использовать самые передовые технологии: компаний Technip, Axens, Sinopec Tech и Univation.

Предприятие «SOCAR GPC» будет включать комплекс по переработке газа мощностью около 10 млрд кубометров в год и нефтехимический комплекс. Стоимость проекта по оценке класса 5 составляет около $4,2 млрд.

Н.Аббасова