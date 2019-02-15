Президент Алиев обновил состав госкомиссии по решению проблем граждан Азербайджана, занимающихся торговлей на территории РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав государственной комиссии «По решению проблем граждан Азербайджана, занимающихся торговлей на территории Российской Федерации».

Состав комиссии опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Председателем комиссии назначен первый вице-премьер.

В состав комиссии также включены: завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана, завотделом-помощник президента по общественно-политическим вопросам, завотделом-помощник президента по территориально-организационным вопросам, министры иностранных дел, экономики, труда и социальной защиты населения, внутренних дел, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, председатель Госкомиссии по работе с диаспорой, посол Азербайджана в России.

Б.Рустамбеков