Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии по сотрудничеству Азербайджан-ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в пятницу новый состав Госкомиссии по сотрудничеству Азербайджан-ЕС, сообщает сайт главы государства.
Председателем комиссии является министр экономики Азербайджана.
В состав комиссии вошли также сопредседатель межпарламентского комитета сотрудничества ЕС-Азербайджан, завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента (АП), завотделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы АП, завотделом-помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам, завотделом-помощник президента по вопросам аграрной политики.
Кроме этого, в состав комиссии включены заместители глав различных министерств, комитетов, и других государственных структур, а также заместитель генерального прокурора, глава представительства Азербайджана при ЕС, начальник главного управления Службы государственной безопасности.
Ф.Исазаде
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