Лондон готов к реализации Brexit без соглашения с Брюсселем - лидер палаты общин

Великобритания готова выйти из Евросоюза без соглашения, если парламент в итоге не одобрит план, предложенный премьер-министром Терезой Мэй, заявила лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом.

"По сути, это то, что произойдет, если мы не проголосуем за сделку. Правовая позиция заключается в том, что мы уходим без сделки", - приводят западные СМИ слова А.Лидсом.

Накануне палата общин британского парламента не поддержали инициативу, призывающую правительство Великобритании договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.