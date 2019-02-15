Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Фев 19 Фев 12°

Дальнее зарубежье 15.02.2019 16:56

Лондон готов к реализации Brexit без соглашения с Брюсселем - лидер палаты общин

Великобритания готова выйти из Евросоюза без соглашения, если парламент в итоге не одобрит план, предложенный премьер-министром Терезой Мэй, заявила лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом.

"По сути, это то, что произойдет, если мы не проголосуем за сделку. Правовая позиция заключается в том, что мы уходим без сделки", - приводят западные СМИ слова А.Лидсом.

Накануне палата общин британского парламента не поддержали инициативу, призывающую правительство Великобритании договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, BREXIT, МНЕНИЕ


Похожие новости


Мэй уговаривает британский парламент пойти на сделку с ЕС Мэй готова убеждать каждого британского депутата в пользе соглашения по Brexit Мэй пообещала принять необходимые меры при отказе парламента поддержать сделку по Brexit Мэй готова поддержать удар по Сирии без согласия парламента - Би-би-си Цукерберг не будет отвечать на вопросы британских парламентариев, отправит заместителя Британский премьер может в среду объявить о мерах против России в связи с делом об отравлении Скрипаля - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]