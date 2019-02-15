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Финансы 15.02.2019 16:58

Банки в Азербайджане будут создавать защитные линии от рисков

Банки Азербайджана подготовят новую политику управления рисками, содержащую три защитные линии.

Это предусмотрено новыми правилами управления рисками в банках, вступившими в силу с 13 февраля 2019 года.

Согласно правилам, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», для успешного управления рисками, политика банка должна включать в себя три линии защиты: первая линия должна состоять из тех групп, чья деятельность напрямую создает риски для банка – структурные подразделения, оказывающие услуги клиентам, отвечающие за развитие продуктов и услуг, а также филиалы и отделения банка. Данная защитная линия несет ответственность за управлениями всеми рисками и связанными с этим надзорными мероприятиями.

Вторая защитная линия должна состоять из структур, непосредственно ответственных за управления обычными, правовыми и комплаенс-рисками, а третья – из внутреннего аудиторского органа и внешних аудиторов.

Политика управления рисками, согласно правилам, должна пересматриваться ежегодно и дополняться при необходимости.

Новые правила, в частности, определяют минимальные требования к оценке риска, их управлению, мониторингу и созданию системы отчетности управления рисков в корпоративных банках.

Согласно правилам, риски классифицируются на несколько групп: кредитные, рыночные, ликвидности, операционные и стратегические.

Каждый банк должен иметь стратегию управления рисками.

Правила также предусматривают, что банки для предотвращения рисков, возникающих в чрезвычайных ситуациях, должны иметь соответствующий план действий.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, РИСКИ, УПРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]