Президент Алиев утвердил новый состав рабгруппы по усовершенствованию системы дождевой канализации в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обновил состав рабочей группы по усовершенствованию системы дождевой канализации в городе Баку, сообщает сайт главы государства.
В соответствии с распоряжением, опубликованным в пятницу на сайте главы государства, председателем рабочей группы является первый вице-премьер Азербайджана.
В состав рабгруппы включены: завотделом - помощник президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам, министры по чрезвычайным положениям и внутренних дел, председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре, глава Исполнительной власти города Баку, председатели ОАО «Азерсу», ОАО «Мелиорация и водное хозяйство», ОАО «Азеришыг», правления Государственного агентства автомобильных дорог.
Р.Бабаев
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