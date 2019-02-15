Президент Алиев утвердил новый состав рабгруппы по усовершенствованию системы дождевой канализации в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обновил состав рабочей группы по усовершенствованию системы дождевой канализации в городе Баку, сообщает сайт главы государства.

В соответствии с распоряжением, опубликованным в пятницу на сайте главы государства, председателем рабочей группы является первый вице-премьер Азербайджана.

В состав рабгруппы включены: завотделом - помощник президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам, министры по чрезвычайным положениям и внутренних дел, председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре, глава Исполнительной власти города Баку, председатели ОАО «Азерсу», ОАО «Мелиорация и водное хозяйство», ОАО «Азеришыг», правления Государственного агентства автомобильных дорог.

Р.Бабаев