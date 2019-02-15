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Финансы 15.02.2019 17:08

SIF выдал в пятницу предпринимателям на западе Азербайджана льготных кредитов на 0,8 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) выдал в пятницу 21 предпринимателю Товузского и близлежащих районов льготные кредиты на сумму 821 тыс. манатов, сообщает министерство экономики Азербайджана.

«Кредиты будут направлены на создание логистического центра, на развитие животноводства, виноградарства, садоводства и овощеводства. Кредитование данных проектов создать свыше 40 новых рабочих мест», - отмечается в сообщении ведомства.

С начала 2019 года предприниматели в Азербайджане получили льготных кредитов на общую сумму 4,6 млн манатов.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SIF, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]