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Дальнее зарубежье 15.02.2019 17:13

Родственникам Франко дан 15-дневный срок на выбор места для перезахоронения его останков - представители правительства Испании

Правительство Испании предоставило в пятницу семье бывшего руководителя Испании Франсиско Франко 15-дневный срок на принятие окончательного решения о месте его перезахоронения после эксгумации его останков из могилы в Долине Павших.

Представители кабинета министров на пресс-конференции в Мадриде напомнили о решении правительства отказать в удовлетворении просьбы родственников захоронить останки Ф.Франко в крипте мадридского собора Альмудена из соображений "общественной безопасности".

Представители правительства также подтвердили позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Ф.Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Ф.Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Ф.Франко пришел к власти в итоге гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Ф.Франко, а с другой - республиканцы. Ф.Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Ф.Франко настолько серьезного развития не приобретал.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СЕМЬЯ, ФРАНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]