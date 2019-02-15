Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Фев 19 Фев 12°

Дальнее зарубежье 15.02.2019 17:34

Генсек НАТО намерен обсудить с Лавровым Украину и Грузию - СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности намерен обсудить вопросы, связанные с Украиной и Грузией.

"У нас нет расписанной повестки дня, однако, безусловно, Украина и Грузия обсуждаемы на всех наших встречах с российской стороной", - заявил Й.Столтенберг, отвечая в пятницу на вопрос Первого грузинского телеканала.

Он отметил, что диалог с Россией необходим, так как она является соседом Европы.

"Сегодня у нас сложные и напряженные отношения с Россией, которая проводит все больше военных учений у наших границ, но мы стремимся улучшить наши отношения. В этих условиях мы оказываем особую помощь Украине, Грузии и Молдове. Эти страны являются партнерами НАТО. Мы с ними работаем в направлении реализации реформ, твердо поддерживаем их суверенитет и территориальную целостность. Мы продолжим оказывать им практическую и политическую помощь и в будущем", - сказал генсек НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ


Похожие новости


Зурабишвили считает, что Грузия уже "стоит у дверей" НАТО Военный комитет НАТО посетит весной Грузию - спецпредставитель генсека альянса Зурабишвили довольна первым визитом в Брюссель Столтенберг поздравил Зурабишвили с победой на выборах президента Грузии Глава Минобороны Грузии рассчитывает на помощь США и НАТО в строительстве военного аэродрома Ишингер заявил о необходимости конкретных шагов к вступлению Грузии в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]