Генсек НАТО намерен обсудить с Лавровым Украину и Грузию - СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности намерен обсудить вопросы, связанные с Украиной и Грузией.

"У нас нет расписанной повестки дня, однако, безусловно, Украина и Грузия обсуждаемы на всех наших встречах с российской стороной", - заявил Й.Столтенберг, отвечая в пятницу на вопрос Первого грузинского телеканала.

Он отметил, что диалог с Россией необходим, так как она является соседом Европы.

"Сегодня у нас сложные и напряженные отношения с Россией, которая проводит все больше военных учений у наших границ, но мы стремимся улучшить наши отношения. В этих условиях мы оказываем особую помощь Украине, Грузии и Молдове. Эти страны являются партнерами НАТО. Мы с ними работаем в направлении реализации реформ, твердо поддерживаем их суверенитет и территориальную целостность. Мы продолжим оказывать им практическую и политическую помощь и в будущем", - сказал генсек НАТО.