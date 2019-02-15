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Происшествия 15.02.2019 17:59

Сотрудник SOCAR погиб в результате несчастного случая на мелководье месторождения Гюнешли

Сотрудник компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) скончался в результате несчастного случая во время работы на мелководной части месторождения Гюнешли, говорится в сообщении компании.

«Такелажник 4-го разряда Агазаман Гусейнов при приеме груза с судна МРК-460 на морское основание №19 на мелководье Гюнешли в пятницу упал в море в результате качки корабля. Он не смог поймать спасательный круг, брошенный в воду, и был извлечен из воды с помощью шлюпки», - отмечается в информации.

Несмотря на оказанную ему первую помощь, А.Гусейнов скончался.

«По факту случившегося ведется расследование», - подчеркивает Госнефтекомпания.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, СОТРУДНИК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]