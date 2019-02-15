Сотрудник SOCAR погиб в результате несчастного случая на мелководье месторождения Гюнешли

Сотрудник компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) скончался в результате несчастного случая во время работы на мелководной части месторождения Гюнешли, говорится в сообщении компании.
«Такелажник 4-го разряда Агазаман Гусейнов при приеме груза с судна МРК-460 на морское основание №19 на мелководье Гюнешли в пятницу упал в море в результате качки корабля. Он не смог поймать спасательный круг, брошенный в воду, и был извлечен из воды с помощью шлюпки», - отмечается в информации.
Несмотря на оказанную ему первую помощь, А.Гусейнов скончался.
«По факту случившегося ведется расследование», - подчеркивает Госнефтекомпания.
Н.Аббасова
Азербайджан и Германия обсудили инфраструктурные проекты - МИД
Баку и Брюссель обсудили перспективы энергосотрудничества – МИД Азербайджана
Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии по сотрудничеству Азербайджан-ЕС
Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю в плюсе, Brent торгуется у $65,5 за баррель
Баку и Киев обсудили возможности транспортировки энергоносителей в Украину
ЦБ Азербайджана планирует 18 февраля на депозитном аукционе привлечь 350 млн манатов
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
США требуется аналог ДРСМД, включающий не только РФ, но и Китай, уверен американский сенатор
Следствие направило в суд уголовное дело экс-президента Армении Кочаряна
Лондон открыт к диалогу с Москвой, но реагирует на ее действия на мировой арене - министр обороны Британии
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Станьте ближе к своей мечте с AccessBank!
ВТБ (Азербайджан) предлагает владельцам карт Mastercard стать участниками программы лояльности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»