Глава Минобороны Великобритании призвал Европу быть готовой к борьбе с провокациями РФ

Европейские страны должны быть готовы к тому, чтобы бороться с провокациями со стороны Росси, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Давайте будем разбираться с нарушением Россией ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ) и угрозой новых российских ракет. Давайте будем готовы справляться с российскими провокациями", - заявил Г.Уильямсон.
"Россия должна платить цену за свой авантюризм", - добавил министр.
По его словам, "очевидно", что Россия нарушала ДРСМД.
Г.Уильямсон также отметил важность НАТО для стран Европы.
"НАТО должна оставаться фундаментом нашей безопасности в Европе (...) И давайте мы все будем поддерживать самый успешный в мире военный союз в истории", - заявил он.
Также министр призвал союзников Великобритании сплотиться.
"Так как мир становится все более опасным и темным местом, необходимо, чтобы союзники были сплоченными", - сказал он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»