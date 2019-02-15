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Глава Минобороны Великобритании призвал Европу быть готовой к борьбе с провокациями РФ

Европейские страны должны быть готовы к тому, чтобы бороться с провокациями со стороны Росси, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Давайте будем разбираться с нарушением Россией ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ) и угрозой новых российских ракет. Давайте будем готовы справляться с российскими провокациями", - заявил Г.Уильямсон.

"Россия должна платить цену за свой авантюризм", - добавил министр.

По его словам, "очевидно", что Россия нарушала ДРСМД.

Г.Уильямсон также отметил важность НАТО для стран Европы.

"НАТО должна оставаться фундаментом нашей безопасности в Европе (...) И давайте мы все будем поддерживать самый успешный в мире военный союз в истории", - заявил он.

Также министр призвал союзников Великобритании сплотиться.

"Так как мир становится все более опасным и темным местом, необходимо, чтобы союзники были сплоченными", - сказал он.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ПРОВОКАЦИИ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]