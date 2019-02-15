Глава Минобороны Великобритании призвал Европу быть готовой к борьбе с провокациями РФ

Европейские страны должны быть готовы к тому, чтобы бороться с провокациями со стороны Росси, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Давайте будем разбираться с нарушением Россией ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ) и угрозой новых российских ракет. Давайте будем готовы справляться с российскими провокациями", - заявил Г.Уильямсон.

"Россия должна платить цену за свой авантюризм", - добавил министр.

По его словам, "очевидно", что Россия нарушала ДРСМД.

Г.Уильямсон также отметил важность НАТО для стран Европы.

"НАТО должна оставаться фундаментом нашей безопасности в Европе (...) И давайте мы все будем поддерживать самый успешный в мире военный союз в истории", - заявил он.

Также министр призвал союзников Великобритании сплотиться.

"Так как мир становится все более опасным и темным местом, необходимо, чтобы союзники были сплоченными", - сказал он.