Банки в Азербайджане разработают новую систему управления кредитными рисками

Банки, действующие в Азербайджане, должны разработать новую систему управления кредитными рисками.
Это предусмотрено в новых правилах управления кредитными рисками, вступивших в силу с 13 февраля 2019 года.
Система управления кредитными рисками в банках, согласно правилам, должна состоять из стратегии и политики управления кредитными рисками, их оценки и мониторинга, оценки обеспечения, управления нерабочими кредитами, проведения стресс-тестов, отчетности и организационной структуры управления кредитными рисками.
Правила определяют минимальный перечень мер, необходимых для каждого из пунктов системы управления кредитными рисками в банках. В них также отмечены параметры системы внутреннего рейтинга рисков, которую банки должны будут подготовить, процесс реструктуризации кредитов и другие правила управлениями кредитными рисками.
А.Мамедов
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