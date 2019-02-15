Банки в Азербайджане разработают новую систему управления кредитными рисками

Банки, действующие в Азербайджане, должны разработать новую систему управления кредитными рисками.

Это предусмотрено в новых правилах управления кредитными рисками, вступивших в силу с 13 февраля 2019 года.

Система управления кредитными рисками в банках, согласно правилам, должна состоять из стратегии и политики управления кредитными рисками, их оценки и мониторинга, оценки обеспечения, управления нерабочими кредитами, проведения стресс-тестов, отчетности и организационной структуры управления кредитными рисками.

Правила определяют минимальный перечень мер, необходимых для каждого из пунктов системы управления кредитными рисками в банках. В них также отмечены параметры системы внутреннего рейтинга рисков, которую банки должны будут подготовить, процесс реструктуризации кредитов и другие правила управлениями кредитными рисками.

А.Мамедов