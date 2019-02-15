Баку и Брюссель обсудили перспективы энергосотрудничества – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в пятницу в Мюнхене встретился с членом Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом, сообщает МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, на встрече также принимал участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Стороны обсудили текущее сотрудничество в различных сферах. Также был затронут вопрос переговоров по новому Соглашению о стратегическом партнерстве с ЕС. Была подчеркнута важность завершения переговоров по документу», - говорится в сообщении МИД.

Э. Мамедъяров также проинформировал Еврокомиссара о текущей ситуации вокруг переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и отметил, что разрешение конфликта создаст возможность для развития региона.

«Кроме того, П. Шахбазов и Й. Хан обменялись мнениями по перспективам двустороннего сотрудничества в энергетической сфере», - сообщает МИД Азербайджана.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Ранее глава представительства ЕС в Баку Кестутис Янкаускас заявил, что Азербайджан и ЕС намерены до мая 2019 года согласовать проект нового соглашения о стратегическом партнерстве.

А. Мамедов