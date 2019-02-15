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ТЭК 15.02.2019 19:04

Баку и Киев обсудили возможности транспортировки энергоносителей в Украину

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в пятницу в Мюнхене встретился со своим украинским коллегой Павло Климкином, сообщает МИД Азербайджана.

«На встрече также участвовал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, стороны выразили удовлетворение текущим уровнем двустороннего сотрудничества и его развитием.

«Министры также обменялись мнениями по поводу крупных инфраструктурных проектов, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана. В частности были обсуждены возможности транспортировки энергоносителей Азербайджана в Украину», - говорится в сообщении.

А. Мамедов

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Тэги: УКРАИНА, ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]