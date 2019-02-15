Баку и Киев обсудили возможности транспортировки энергоносителей в Украину

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в пятницу в Мюнхене встретился со своим украинским коллегой Павло Климкином, сообщает МИД Азербайджана.

«На встрече также участвовал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, стороны выразили удовлетворение текущим уровнем двустороннего сотрудничества и его развитием.

«Министры также обменялись мнениями по поводу крупных инфраструктурных проектов, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана. В частности были обсуждены возможности транспортировки энергоносителей Азербайджана в Украину», - говорится в сообщении.

А. Мамедов