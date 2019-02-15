Лондон открыт к диалогу с Москвой, но реагирует на ее действия на мировой арене - министр обороны Британии

Британские власти намерены противостоять "агрессивным действиям РФ" на мировой арене, но при этом готовы к диалогу, если Москва будет готова к конструктивному взаимодействию, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильянмсон.

"Сейчас у нас не те отношения с Россией, которые мы бы хотели видеть", - сказал он, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы всегда будем готовы рассматривать вариант, предусматривающий диалог с Россией", - добавил министр, пояснив, что для этого Москве нужно "отказаться от того пути (на мировой арене - ИФ), который она выбрала".