Лондон открыт к диалогу с Москвой, но реагирует на ее действия на мировой арене - министр обороны Британии

Британские власти намерены противостоять "агрессивным действиям РФ" на мировой арене, но при этом готовы к диалогу, если Москва будет готова к конструктивному взаимодействию, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильянмсон.
"Сейчас у нас не те отношения с Россией, которые мы бы хотели видеть", - сказал он, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы всегда будем готовы рассматривать вариант, предусматривающий диалог с Россией", - добавил министр, пояснив, что для этого Москве нужно "отказаться от того пути (на мировой арене - ИФ), который она выбрала".
Азербайджан и Германия обсудили инфраструктурные проекты - МИД
Баку и Брюссель обсудили перспективы энергосотрудничества – МИД Азербайджана
Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии по сотрудничеству Азербайджан-ЕС
Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю в плюсе, Brent торгуется у $65,5 за баррель
Баку и Киев обсудили возможности транспортировки энергоносителей в Украину
ЦБ Азербайджана планирует 18 февраля на депозитном аукционе привлечь 350 млн манатов
Volkswagen сократил продажи в январе, предупредил о рисках в 2019 году
Сотрудник SOCAR погиб в результате несчастного случая на мелководье месторождения Гюнешли
Федерации хоккея Белоруссии и Латвии подписали договор о проведении ЧМ-2021
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Станьте ближе к своей мечте с AccessBank!
ВТБ (Азербайджан) предлагает владельцам карт Mastercard стать участниками программы лояльности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»