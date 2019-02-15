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Дальнее зарубежье 15.02.2019 23:07

Лондон открыт к диалогу с Москвой, но реагирует на ее действия на мировой арене - министр обороны Британии

Британские власти намерены противостоять "агрессивным действиям РФ" на мировой арене, но при этом готовы к диалогу, если Москва будет готова к конструктивному взаимодействию, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильянмсон.

"Сейчас у нас не те отношения с Россией, которые мы бы хотели видеть", - сказал он, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы всегда будем готовы рассматривать вариант, предусматривающий диалог с Россией", - добавил министр, пояснив, что для этого Москве нужно "отказаться от того пути (на мировой арене - ИФ), который она выбрала".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРИТАНИЯ, НАТО, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]