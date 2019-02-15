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СНГ 15.02.2019 21:01

Генпрокурор Украины не уйдет в отпуск по требованию некоторых политиков - пресс-секретарь

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не уйдет в отпуск, как того требуют "отдельные политики", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Нет времени играть в политические игры. Нет времени меряться производствами. Нет времени ходить в отпуск по требованию отдельных политиков. Есть время работать и давать результат!" - написала Л.Сарган на своей странице в Фейсбуке.

Ранее в пятницу Генпрокуратура Украины сообщила, что направила Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявление о совершении уголовных преступлений лидером партии ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко для надлежащего рассмотрения и принятия решения. По информации Генпрокуратуры, 14 февраля 2019 года на имя Ю.Луценко поступило заявление о совершении Ю.Тимошенко уголовных преступлений - по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

В Генпрокуратуре отметили, что согласно законодательству, расследование указанных уголовных правонарушений относится к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), поэтому принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации его надлежащего рассмотрения и принятия решения определенным УПК Украины образом.

Впоследствии Ю.Тимошенко заявила, что Генеральная прокуратура "штампует" против нее дела как против главного конкурента действующего главы государства на президентских выборах. По ее словам, нынешняя власть применяет против нее технологии, отработанные еще во времена бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"Я бы все-таки рекомендовала Юрию Витальевичу (генеральному прокурору Ю.Луценко - ИФ) прислушаться к нашему дружескому совету и уйти в отпуск на время избирательной кампании. А то как-то неудобно получается - он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича (президента Украины Петра Порошенко - ИФ) на его выдвижении, а затем одно за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов", - сказала Ю.Тимошенко.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕНПРОКУРОР, РАБОТА


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