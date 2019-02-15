23 вспышки заболеваемостью корью зафиксированы в Харьковской области Украины с начала года

В Харьковской области продолжает расти количество еженедельно регистрируемых больных корью, сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Харьковская область расположена на северо-востоке Украины. На севере и северо-востоке граничит с Белгородской областью России.
"За седьмую неделю по сравнению с шестой неделей 2019 года заболеваемость корью выросла на 16,7%. Зарегистрировано 133 больных, из них детей - 20 (15%)", - говорится в информации, опубликованной на сайте учреждения.
Почти две трети заболевших корью на прошлой неделе (87 человек) - жители Харькова.
По данным областного лабораторного центра Минздрава, с начала года по состоянию на 13 февраля в области зарегистрированы 641 случай заболевания корью. Удельный вес детей до 17 лет составляет 33,4% (214 случаев).
Около двух третей заболевших (425 человек) не были привиты от кори. Среди 216 привитых заболевших у 88 человек была только одна прививка от кори.
С начала года в Харьковской области зарегистрировано 23 вспышки с количеством пораженных 121 человек, из них 9 вспышек - в быту, 5 - в учебных заведениях, 7 - в учреждениях здравоохранения и 2 - по месту работы. Во время инкубационного периода было локализовано 11 вспышек, в 12-ти - противоэпидемические мероприятия продолжаются.
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