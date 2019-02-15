Лавров обсудил со Столтенбергом состояние безопасности в Европе и отношения РФ-НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в Мюнхене провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Переговоры состоялись "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщил МИД РФ, "были обсуждены состояние безопасности в Европе и отношения Россия-НАТО".

Ранее в пятницу С.Лавров уже провел ряд двусторонних встреч, в частности, с главой МИД ФРГ Хайко Маасом и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.