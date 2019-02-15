Турция не допустит образования у своей границы зоны, подконтрольной террористам - министр обороны

В зоне безопасности на севере Сирии должна присутствовать лишь турецкая сторона, заявил в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он привлек внимание к планам США по созданию зоны безопасности вдоль 440 -километрового отрезка сирийско-турецкой границы.
По словам турецкого министра, вывод американских войск из Сирии не должен привести к формированию зоны, где будут свободно орудовать террористы.
"Турция не позволит сформировать у своих границ зону, подконтрольную террористам", - подчеркнул Х.Акар, которого цитирует информационное агентство Анадолу.
Турция причисляет к террористам курдов из Партии демсоюза (ПДС) и ее военизированного крыла - Отрядов народной самообороны (ОНС). Анкара считает, что ПДС и ОНС связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
"Между террористами РПК, ПДС и ОНС нет никакой разницы. Именно поэтому вывод террористов ОНС с севера Сирии представляет особое значение для безопасности Турции и ее народа", - подчеркнул глава оборонного ведомства Турции на Мюнхенской конференции по безопасности.
Министр сообщил, что в ходе антитеррористических операций Турции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" в Сирии было уничтожено более 3 тысяч боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).
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