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Дальнее зарубежье 15.02.2019 22:46

Трамп обещает в пятницу подписать документ о режиме ЧП в США для строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что подпишет документ о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

"Я подпишу (документ - ИФ) о национальном чрезвычайном положении"- сказал он, выступая перед Белым Домом.

Президент уточнил, что подпишет документ о ЧП позже в пятницу.

"Это правильное решение, так как мы столкнулись с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок", - добавил он.

Введение режима ЧП позволит Д.Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.

СМИ ранее сообщали, что Д.Трамп планирует потратить на заграждения на границе с Мексикой порядка $8 млрд, в их числе средства, выделенные конгрессом, а также средства, которые президент перераспределит сам. Ожидается, что Д.Трамп возьмет средства из фондов, созданных для военного строительства и борьбы с наркотиками.

Принятие законопроекта позволит избежать нового шатдауна - приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования. Предыдущий шатдаун продлился рекордные 35 дней из-за отказа конгресса выделить запрошенные Д.Трампом средства на строительство стены на границе с Мексикой.

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Тэги: США, ЧП, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]