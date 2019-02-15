Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю в плюсе, Brent торгуется у $65,5 за баррель

Нефтяной рынок ускорил подъем в ходе торгов в пятницу и завершает неделю активным ростом на сигналах дальнейшего сокращения добычи в странах ОПЕК.
Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:47 увеличилась на $0,97 (1,5%) - до $65,54 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,87 (1,6%) - до $55,28 за баррель.
С начала недели Brent подорожала на 5,5%, WTI - на 4,9%.
Государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может снизить добычу на месторождении Safaniyah, крупнейшем в мире, чтобы устранить неисправность силового кабеля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Среднесуточный объем добычи на месторождении оценивается в 1,2-1,5 млн баррелей в сутки. По словам источников, неполадка была обнаружена два недели назад, ремонтные работы, как ожидается, продлятся до начала марта.
Тем временем ранее на неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна планирует снизить добычу нефти в марте до 9,8 млн б/с, то есть на 500 тыс. б/с ниже уровня, предусмотренного соглашением ОПЕК+.
"Заявления саудовского министра энергетики о дальнейшем сокращении добычи стали главным драйвером роста цен, - сказал глава отдела стратегии на сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян. - Кроме того, нефть дорожает из-за ситуации в Венесуэле".
Как стало известно в пятницу, министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтедобывающей компании PDVSA Мануэль Кеведо был включен в санкционный список США.
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