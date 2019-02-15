Volkswagen сократил продажи в январе, предупредил о рисках в 2019 году

Volkswagen Group предупреждает, что политические и экономические факторы могут негативно повлиять на ее показатели в 2019 году.

"Сохранение волатильной геополитической среды, а также растущие экономические риски на отдельных рынках окажут решающее влияние на наш бизнес в этом году, - заявил глава департамента продаж группы Кристиан Дальхайм. - Я уверен, ситуация в Китае, а также Brexit, станут отдельными вызовами, особенно в первые месяцы года".

Глобальные продажи Volkswagen в январе уменьшились на 1,8% - до 882,2 тыс. автомобилей, в частности, из-за падения спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) (-3,1%), а также в Северной Америке (-5,2%) и Южной Америке (-4,9%).

Реализация автомобилей в Китае, на долю которого приходится 44% продаж Volkswagen, уменьшилась на 2,9%, в Бразилии был отмечен рост на 12%.

В Европе продажи Volkswagen увеличились на 0,5% благодаря росту реализации автомобилей в странах Центральной и Восточной Европы на 3,3%.

Акции Volkswagen подешевели на 0,3% на торгах во Франкфурте в пятницу.