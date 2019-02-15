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Это интересно 15.02.2019 20:45

Volkswagen сократил продажи в январе, предупредил о рисках в 2019 году

Volkswagen Group предупреждает, что политические и экономические факторы могут негативно повлиять на ее показатели в 2019 году.

"Сохранение волатильной геополитической среды, а также растущие экономические риски на отдельных рынках окажут решающее влияние на наш бизнес в этом году, - заявил глава департамента продаж группы Кристиан Дальхайм. - Я уверен, ситуация в Китае, а также Brexit, станут отдельными вызовами, особенно в первые месяцы года".

Глобальные продажи Volkswagen в январе уменьшились на 1,8% - до 882,2 тыс. автомобилей, в частности, из-за падения спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) (-3,1%), а также в Северной Америке (-5,2%) и Южной Америке (-4,9%).

Реализация автомобилей в Китае, на долю которого приходится 44% продаж Volkswagen, уменьшилась на 2,9%, в Бразилии был отмечен рост на 12%.

В Европе продажи Volkswagen увеличились на 0,5% благодаря росту реализации автомобилей в странах Центральной и Восточной Европы на 3,3%.

Акции Volkswagen подешевели на 0,3% на торгах во Франкфурте в пятницу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, VOLKSWAGEN, ПОКАЗАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]