Следствие направило в суд уголовное дело экс-президента Армении Кочаряна

Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего замминистра обороны Юрия Хачатурова и бывшего руководителя аппарата президента Армена Геворкяна, сообщила специальная следственная служба Армении.

Следствие считает добытые доказательства достаточными для составления обвинительного заключения и направления дела в суд.

Согласно сообщению следственной службы, Р.Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя (300.1 УК Армении) и получении взятки в особо крупном размере (ст.311 УК Армении).

С.Оганян и Ю.Хачатуров обвиняются в свержении конституционного строя, А.Геворкян - в пособничестве свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупном размере и легализации незаконного имущества (ст.190 УК Армении).

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Р.Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Также ранее предпринимательница Сильва Амбарцумян на пресс-конференции обвинила экс-президентов Армении Р.Кочаряна и С.Саргсяна в получении взятки в 2008 году.

"Я оформила сделку с арабами, и чтобы мне не мешали, я заплатила и президенту Армении Р. Кочаряну и премьер-министру С.Саргсяну (в 2008 году - ИФ)", - сказала С.Амбарцумян.

По ее словам, сделка на $40 млн касалась продажи акций принадлежащей ей горнодобывающей компании. Сумму взятки С.Амбарцумян не назвала.

В офисе команды адвокатов Р.Кочаряна "Интерфаксу" ранее сообщали, что обвинение в получении экс-президентом особо крупной взятки касается заявлений гражданки С.Амбарцумян.

В декабре 2018 года суд общей юрисдикции Еревана принял к производству исковое заявление Р.Кочаряна против С.Амбарцумян с требованиями опровержения сведений, которые, по мнению Р.Кочаряна, представляют собой клевету.