Азербайджан и Германия обсудили инфраструктурные проекты - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в пятницу в Мюнхене встретился с членом комиссии Бундестага по внешнеполитическим вопросам Йоханом Вадефулом, сообщает МИД Азербайджана.
Согласно сообщению, стороны обсудили уровень двустороннего сотрудничества.
"Э. Мамедъяров и Й. Вадефул также обменялись мнениями по поводу крупных инфраструктурных проектов, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана. Министр проинформировал члена Бундестага о текущей ситуации вокруг переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и отметил, что разрешение конфликта создаст возможность для развития региона", - говорится в сообщении.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»