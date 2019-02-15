Азербайджан и Германия обсудили инфраструктурные проекты - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в пятницу в Мюнхене встретился с членом комиссии Бундестага по внешнеполитическим вопросам Йоханом Вадефулом, сообщает МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, стороны обсудили уровень двустороннего сотрудничества.

"Э. Мамедъяров и Й. Вадефул также обменялись мнениями по поводу крупных инфраструктурных проектов, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана. Министр проинформировал члена Бундестага о текущей ситуации вокруг переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и отметил, что разрешение конфликта создаст возможность для развития региона", - говорится в сообщении.

А. Мамедов