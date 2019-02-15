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Внешняя политика 15.02.2019 21:27

Азербайджан и Германия обсудили инфраструктурные проекты - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в пятницу в Мюнхене встретился с членом комиссии Бундестага по внешнеполитическим вопросам Йоханом Вадефулом, сообщает МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, стороны обсудили уровень двустороннего сотрудничества.

"Э. Мамедъяров и Й. Вадефул также обменялись мнениями по поводу крупных инфраструктурных проектов, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана. Министр проинформировал члена Бундестага о текущей ситуации вокруг переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и отметил, что разрешение конфликта создаст возможность для развития региона", - говорится в сообщении.

А. Мамедов

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]