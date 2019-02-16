Принц Чарльз с супругой станут первыми членами британской королевской семьи, посетившими Кубу

Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла в марте посетят Кубу, сообщили в понедельник в резиденции четы Кларенс-хаус.
"Их королевские высочества посетят Кубу, чтобы подчеркнуть укрепляющиеся двусторонние отношения с Великобританией и продемонстрировать культурные связи между двумя странами", - говорится на странице Кларенс-Хаус на странице в Twitter.
Визит на Кубу пройдет в рамках Карибского тура, в ходе которого с 17 по 29 марта принц и его супруга также посетят государства Сент-Люсия, Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, а также Гренаду.
На Кубе Чарльз и Камилла пробудут с 24 марта по 27 марта. В Гаване супруги встретятся с молодыми кубинскими предпринимателями, посетят звукозаписывающую студию, побывают на приеме у британского посла. Также они встретятся с группой владельцев классических британских автомобилей.
Председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель, как ожидается, даст для Чарльза и Камиллы официальный ужин.
В МИД Великобритании пояснили, что принц Чарльз и Камилла отправляются на Кубу по приглашению М.Диас-Канеля, которое тот сделал в ноябре в ходе визита в Великобританию.
Британские СМИ уже назвали предстоящий визит на Кубу историческим, так как Чарльз и Камилла станут первыми членами британской королевской семьи, посетившими этот остров.
Все поездки членов королевской семьи в иностранные государства проводятся по просьбе правительства и МИД Великобритании. То, какие пункты назначения выбирают члены королевской семьи для визита, показывает, с какими государствами Великобритания хотела бы развивать отношения, отмечает телеканал Sky News.
Ранее Кубу в 2016 году посещал министр финансов Великобритании Филип Хэммонд, который на тот момент был главой МИД Великобритании.
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