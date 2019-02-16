Трамп пообещал подписать документ о режиме ЧП в США из-за проблемы стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он подпишет документ о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

"Я подпишу (документ - ИФ) о национальном чрезвычайном положении", - сказал он, выступая перед Белым домом.

Он отметил, что подпишет документ о чрезвычайном положении позже в пятницу.

"Это правильное решение, так как мы столкнулись с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок", - добавил президент США.

В четверг Конгресс одобрил законопроект о финансировании безопасности границ США, в котором на строительство заграждений на границе с Мексикой отводится $1,375 млрд. Д.Трамп в ходе выступления не сообщил, подписал ли он этот законопроект.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс еще во время выступления Д.Трампа выложила в Twitter фотографию Д.Трампа, сопроводив ее подписью: "президент подписывает декларацию об общенациональном чрезвычайном положении", однако церемонию подписания СМИ не транслировали, и до сих пор неясно, состоялась ли она.

СМИ ранее ожидали, что Д.Трамп объявит о введении режима ЧП и одновременно с этим подпишет законопроект о финансировании безопасности границ.

В то же время, Д.Трамп отметил, что компромиссный законопроект стал победой для него, потому что изначальные предложения вообще не предполагали выделения средств на строительство стены.

Д.Трамп подчеркнул, что он стал не первым президентом США, объявившем о введении чрезвычайного положения. Белый дом сообщает, что с 1976 года президенты США объявляли о введении чрезвычайного положения около 60 раз.

СМИ отмечают, что демократы в Конгрессе могут подавать иски против инициативы Д.Трампа, а также проводить голосования, чтобы заблокировать переводы средств на строительство стены. В частности, спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявляла, что она может подать в суд из-за решения Д.Трампа ввести режим ЧП.

Д.Трамп в своем выступлении отметил, что он ожидает исков из-за объявления режима ЧП, но уверен в том, что в суде он одержит победу. "К сожалению, против нас будут подавать иски ...но, к счастью, мы выиграем", - заявил Д.Трамп.

В совместном заявлении Н.Пелоси и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер назвали документ о введении режима ЧП "незаконной декларацией по кризису, которого не существует". "Режим ЧП делает Америку менее безопасной, отбирая необходимые средства из оборонных фондов", - отметили они.

Введение режима ЧП позволит Д.Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.

Д.Трамп планирует потратить на заграждения на границе с Мексикой порядка $8 млрд, в их числе средства, выделенные Конгрессом, а также средства, которые президент перераспределит сам. Ожидается, что Д.Трамп возьмет средства из фондов, созданных для военного строительства и борьбы с наркотиками.

Принятие законопроекта позволит избежать нового шатдауна - приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования. Предыдущий шатдаун продлился рекордные 35 дней из-за отказа конгресса выделить запрошенные Д.Трампом средства на строительство стены на границе с Мексикой.