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Регион 16.02.2019 09:55

Грузия и США планируют оформить пятилетнее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности - министр

Грузия в 2019 году оформит с США новый меморандум о сотрудничестве, исходя из которого планируется оформление пятилетнего рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, сообщил в пятницу грузинским журналистам министр обороны Грузии Леван Изория после встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шанаханом.

На этой встрече грузинскую делегацию возглавлял премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По словам Л.Изория, на встрече были рассмотрены вопросы расширения и углубления грузино-американского сотрудничества, в том числе, в направлении вступления Грузии в НАТО.

"В новом меморандуме будут важные акценты на то, как мы должны усилить безопасность нашей страны новыми подходами, закупками вооружения новых технологий", - отметил он.

По его словам, в документе особый акцент будет сделан на вопросе безопасности региона Черного моря.

"Что также будет отражаться в интенсификации совместных учений", - сказал министр.

Что касается пятилетнего рамочного соглашения, то, как заявил Л.Изория, оно будет содержать в себе конкретные направления, где должно быть усилено сотрудничество.

Со своей стороны пресс-служба Пентагона сообщает, что П.Шанахан заверил грузинскую сторону в поддержке Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета Грузии.

"Лидеры обсудили широкий спектр вопросов, связанных с обороной, включая оккупацию Россией грузинской территории, тему обеспечения безопасности в Черном море и прогресс в оборонной реформе", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Стороны также договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности в целях усиления боеготовности грузинских войск.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, ОБОРОНА, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]