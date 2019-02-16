Грузия и США планируют оформить пятилетнее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности - министр

Грузия в 2019 году оформит с США новый меморандум о сотрудничестве, исходя из которого планируется оформление пятилетнего рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, сообщил в пятницу грузинским журналистам министр обороны Грузии Леван Изория после встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шанаханом.
На этой встрече грузинскую делегацию возглавлял премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
По словам Л.Изория, на встрече были рассмотрены вопросы расширения и углубления грузино-американского сотрудничества, в том числе, в направлении вступления Грузии в НАТО.
"В новом меморандуме будут важные акценты на то, как мы должны усилить безопасность нашей страны новыми подходами, закупками вооружения новых технологий", - отметил он.
По его словам, в документе особый акцент будет сделан на вопросе безопасности региона Черного моря.
"Что также будет отражаться в интенсификации совместных учений", - сказал министр.
Что касается пятилетнего рамочного соглашения, то, как заявил Л.Изория, оно будет содержать в себе конкретные направления, где должно быть усилено сотрудничество.
Со своей стороны пресс-служба Пентагона сообщает, что П.Шанахан заверил грузинскую сторону в поддержке Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета Грузии.
"Лидеры обсудили широкий спектр вопросов, связанных с обороной, включая оккупацию Россией грузинской территории, тему обеспечения безопасности в Черном море и прогресс в оборонной реформе", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Стороны также договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности в целях усиления боеготовности грузинских войск.
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