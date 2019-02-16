МОК рассматривает возможность участия в отборочном турнире к Играм-2020 совместной команды Северной и Южной Кореи

Международный олимпийский комитет обсудил возможность участия объединенной сборной команды Северной и Южной Кореи в Играх 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба МОК в пятницу.

"В ходе этой трехсторонней встречи, в которой приняли участие представители МОК, а также представителей Национальных олимпийских комитетов Северной и Южной Кореи, а также чиновников обсуждались формат и возможность участия нескольких объединенных команд, составленных из спортсменов обеих стран в Олимпийских играх 2020 года в Токио", - говорится в сообщении.

"Стороны договорились о принципах, которыми будут руководствоваться такие команды. Было решено, что в Олимпийских играх в Токио будут участвовать спортсмены, которые успешно пройдут квалификацию и будут выступать как единая корейская команда", - отмечается там же.

Речь идет о таких дисциплинах, как женский баскетбол, женский хоккей, дзюдо (смешанные команды) и гребля (мужчины и мужчины, выступающие в "четверках" и "восьмерках").

Сообщается, что МОК продолжит обсуждение этого вопроса с международными федерациями.

"Эти обсуждения будут основаны на соглашении, что любая объединенная корейская команда будет следовать установленной системе квалификации на Олимпийские игры в Токио", - подчеркивается в сообщении.

"Обсуждения на сегодняшнем рабочем заседании показывают, как спорт может внести свой вклад в дело мира на Корейском полуострове и во всем мире", - сказал президент МОК Томас Бах.

Окончательное решение МОК примет на заседании исполнительного комитета, который пройдет с 26 по 28 марта в Лозанне.

При этом между Национальными олимпийскими комитетами Северной и Южной Кореи продолжается обсуждение создание совместных команд и по другим видам спорта. МОК рассмотрит возможность их участия, если заявки будут поданы "своевременно перед олимпийскими квалификационными соревнованиями".

"МОК настаивал на том, что спортсмены в объединенных корейских командах будут проходить ту же программу антидопингового тестирования, что и все другие спортсмены в преддверии Олимпийских игр в Токио", - говорится в сообщении МОК.

В случае необходимости помощь Антидопинговому комитету Северной Кореи, который недавно был признан Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), несоответствующим международному антидопинговому кодексу, окажет Китайское антидопинговое агентство.