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Дальнее зарубежье 16.02.2019 10:22

Трамп прогнозирует успех на встрече с Ким Чен Ыном во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что ожидает успеха от встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированной на конец февраля во Вьетнаме.

"У нас будет встреча 27-28 февраля, и я думаю, что она будет успешная. Я с нетерпением жду встречи с председателем Кимом", - сказал президент, выступая в Белом доме.

Д.Трамп также отметил, что видит у КНДР хороший экономический потенциал благодаря ее расположению - территориальной близости с Китаем и Россией.

Президент заметил, что со времен первого саммита с КНДР, прошедшего летом в Сингапуре, "было достигнуто многое".

"Мы работаем с ними, говорим с ними", - подчеркнул Д.Трамп.

По словам Д.Трампа, когда он разговаривал с бывшим президентом США Бараком Обамой в Белом доме, тот сказал ему, что КНДР "вне всяких сомнений" является самой большой проблемой для США.

"Я думаю, что он (Б.Обама - ИФ) начал бы войну с КНДР", - заявил Д.Трамп.

Д.Трамп отметил, что у него самого "очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном".

"Мне очень нравится Ким (Чен Ын - ИФ), а ему очень нравлюсь я", - утверждает Д.Трамп.

Д.Трамп также рассказал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал ему копию письма, которую он отправил "людям, которые выдают такую вещь, как Нобелевскую премию".

"Он сказал: я номинировал вас от лица Японии, я прошу их дать вам Нобелевскую премию мира", - пояснил Д.Трамп, не сообщив, когда именно С.Абэ показывал ему письмо.

Вместе с тем Д.Трамп считает, что, наверное, никогда не получит Нобелевскую премию.

Встреча двух лидеров пройдет в Ханое, столице Вьетнама. В первый раз Д.Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре в июне прошлого года.

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Тэги: США, КНДР, ТРАМП, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]