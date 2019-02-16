Представитель Гуайдо пообещала уважение Венесуэлой принципа территориальной целостности Грузии

Представитель в Аргентине провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо Элиза Тротта Гамус заявила о готовности венесуэльской оппозиции в случае прихода к власти выстраивать отношения с Грузией на основе уважения принципа ее территориальной целостности, сообщает в пятницу МИД Грузии.
По информации МИД, на встрече с грузинским послом в Аргентине Ираклием Курашвили она поблагодарила правительство Грузии за признание Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы и за поддержку венесуэльских "борцов за демократию".
"Э.Тротта выразила надежду, что в ближайшем будущем между двумя странами установится тесное взаимовыгодное сотрудничество, которое будет основано на уважении принципов международного права, в первую очередь, с учетом уважения территориальной целостности Грузии", - отмечают в ведомстве.
На прошлой неделе представитель лидера венесуэльской оппозиции Карлос Альфредо Веккьо, которого в Вашингтоне признали временным поверенным в делах Венесуэлы в США, на встрече с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани заявил о готовности в случае смены власти в его стране нового руководства к восстановлению отношений с Грузией и к признанию юрисдикции Тбилиси над территориями Абхазии и Южной Осетии.
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