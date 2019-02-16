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Дальнее зарубежье 16.02.2019 12:43

Представитель Гуайдо пообещала уважение Венесуэлой принципа территориальной целостности Грузии

Представитель в Аргентине провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо Элиза Тротта Гамус заявила о готовности венесуэльской оппозиции в случае прихода к власти выстраивать отношения с Грузией на основе уважения принципа ее территориальной целостности, сообщает в пятницу МИД Грузии.

По информации МИД, на встрече с грузинским послом в Аргентине Ираклием Курашвили она поблагодарила правительство Грузии за признание Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы и за поддержку венесуэльских "борцов за демократию".

"Э.Тротта выразила надежду, что в ближайшем будущем между двумя странами установится тесное взаимовыгодное сотрудничество, которое будет основано на уважении принципов международного права, в первую очередь, с учетом уважения территориальной целостности Грузии", - отмечают в ведомстве.

На прошлой неделе представитель лидера венесуэльской оппозиции Карлос Альфредо Веккьо, которого в Вашингтоне признали временным поверенным в делах Венесуэлы в США, на встрече с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани заявил о готовности в случае смены власти в его стране нового руководства к восстановлению отношений с Грузией и к признанию юрисдикции Тбилиси над территориями Абхазии и Южной Осетии.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ГУАЙДО, ГРУЗИЯ, ЦЕЛОСТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]