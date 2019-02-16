Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Фев 12° 19 Фев

СНГ 16.02.2019 15:26

Украина зарегистрировала свыше трехсот международных наблюдателей на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала уже 305 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента страны, которые состоятся 31 марта.

На заседании в пятницу ЦИК зарегистрировала еще 79 официальных наблюдателей на выборах главы государства. 13 из них - от Франции, 11 - от Словакии, 4 - от международной неправительственной организации "CANADEM", 49 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 2 - от БДИПЧ ОБСЕ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЦИК, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ


Похожие новости


Порошенко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины - ЦИК Рекордные 30 кандидатов будут бороться за пост президента Украины Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины Порошенко предлагает уволить главу ЦИК Украины Охендовского и еще 11 членов Центризбиркома - проект постановления Явка на местных выборах по Украине составила более 46%, наибольшая - на западе, наименьшая - на Донбассе - ЦИК Представители ЦИК РФ будут дистанционно наблюдать за выборами в Греции и Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]