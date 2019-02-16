Трамп: Москва и Пекин помогли в вопросах санкций против КНДР

Власти России и Китая оказывали помощь США в вопросе о соблюдении международных санкций против КНДР, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Россия, Китай помогали нам", - сказал он журналистам в Белом доме.

"В районе границы (с КНДР - ИФ) они, по крайней мере, частично делали то, что должны делать. И это - окей", - добавил Д.Трамп.