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Дальнее зарубежье 16.02.2019 14:00

Трамп: Москва и Пекин помогли в вопросах санкций против КНДР

Власти России и Китая оказывали помощь США в вопросе о соблюдении международных санкций против КНДР, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Россия, Китай помогали нам", - сказал он журналистам в Белом доме.

"В районе границы (с КНДР - ИФ) они, по крайней мере, частично делали то, что должны делать. И это - окей", - добавил Д.Трамп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]